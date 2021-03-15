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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ümraniye'de yanan kamyonetin alevleri depoyu sardı

Ümraniye'de yanan kamyonetin alevleri depoyu sardı

Yanan kamyonet

İnşaat Deposu İnşaat Malzemesi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Malzeme Deposu 

-alevli görüntü
-yanan depo
-itfaiye müdahalesi
-röportaj
-detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ümraniye’de bir inşaat malzeme deposunda yangın çıktı. Çıkan yangınla birlikte inşaat malzeme deposu bir kamyonetle birlikte alev alev yandı. Olay saat 03.30 sıralarında Elmalıkent Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan inşaat malzemesi deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre depo içinde bulunan kamyonette yangın çıktı. Çıkan yangınla birlikte kamyonet alev topuna dönerek yangın inşaat malzemesi deposunu da sardı. Durumu gören vatandaşlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan kamyonete ve depoya müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayın görgü tanıklarından olan İbrahim Yavaş, ”ilk önce araba tutuştu sonra yangın depoya sıçradı. Burası inşaat deposuydu” diye konuştu.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
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