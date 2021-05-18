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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Ümraniye’de vatandaşlar Kudüs’e destek için konvoy yaptı

Ümraniye’de vatandaşlar Kudüs’e destek için konvoy yaptı

Konvoya katılan araçların görüntüsü

Protesto İstiklal Marşı İsrail İşgal Katliam 

-İstiklal Marşı okunması
-Vatandaşların görüntüsü
-Araç görüntüleri

( İSTANBUL )- Ümraniye’de Kudüs’e destek konvoyu İSTANBUL

- Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi’nde vatandaşlar Filistin’e destek vermek amacıyla araçlarıyla konvoy yaptı. Araçları ile konvoy yapan vatandaşlar İstiklal Marşı okudu. İsrail’in Filistin’de yaptığı insanlık dışı uygulamaları protesto etti. İşgalci İsrail ordusunun Kudüs’te yaptığı katliamlara dikkat çekmek ve Filistin’e destek vermek amacı ile Ümraniye’de Filistin’e destek konvoyu oluşturuldu. Adem Yavuz Mahallesi’nde başlayan Filistin’e destek konvoyu, Ümraniye’nin diğer mahallelerinde dolaştıktan sonra tekrar Adem Yavuz mahallesine yöneldi. Adem Yavuz Mahallesi’nde yolu kapatan vatandaşlar İstiklal marşı okudu. Tekbir getirerek Filistin’e destek verdiler. Filistin için yapılan destek konvoyu, İstiklal Marşının okunmasının ardından sona erdi.
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