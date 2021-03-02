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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Ümraniye’de uyuşturucu imal edilen eve baskın

Ümraniye’de uyuşturucu imal edilen eve baskın

baskın

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Emniyet Müdürlüğü Harekete Geç Polis Ekipleri 

-ev
-polisler
-şahsın sevki

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Ümraniye’de uyuşturucu imal edilen ve satışı yapılan bir eve düzenlenen baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan bir kişi de adliyeye sevk edildi. Ümraniye’de Hekimbaşı Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde imal edildiği ve satılı yapıldığı ihbarını alan Ümraniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Sabah erken saatlerde evin çevresini saran polis ekipleri adrese yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, 10 kök ekilmiş vaziyette toplam 730 gram ot esrar maddesi, 23 gram kurutulmuş esrar ele geçirildi. Operasyon sonrası olayla ilgili O.İ. isimli şahıs gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirildi.
Ümraniye Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgusunun ardından uyuşturucu imal ederek satışını gerçekleştirdiği iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (MB-
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