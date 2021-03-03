Ümraniye’de sokakta silahlı dehşet kamerada

-Görüntü ismi:

-Güvenlik kamerası

-Şahsın ateş etmesi

-Şahısların kaçmaya çalışması



( İSTANBUL ) -- Silahla dakikalarca kovaladı, bir kişiyi yaraladı İSTANBUL



- Ümraniye’de bir şahıs elinde tabanca ile kovaladığı şahsa kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefe olan şahıs yaralandı. Olay Şerifali Mahallesi Öztekin Caddesi 11.00 sıralarında meydana geldi. Şahıs araç içerisinde bekleyen 3 kişiye yaklaşarak aracın kapısını açtı. Araçta bulunan kişilere kurşun yağdıran şahıs kaçmaya çalışan 2 kişinin peşinde koşarak ateş etmeye devam etti. Silahla saldırgan dakikalarca kovaladığı kişiye ateş ettikten sonra olay yerinden aracı ile kaçarken kaza yaparak kendini yaraladı. (YEİ-



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