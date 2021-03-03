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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ümraniye’de sokakta silahlı dehşet kamerada

Ümraniye’de sokakta silahlı dehşet kamerada

Görüntü tünelde

Kamera 

-Görüntü ismi:
-Güvenlik kamerası
-Şahsın ateş etmesi
-Şahısların kaçmaya çalışması

( İSTANBUL ) -- Silahla dakikalarca kovaladı, bir kişiyi yaraladı İSTANBUL

- Ümraniye’de bir şahıs elinde tabanca ile kovaladığı şahsa kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefe olan şahıs yaralandı. Olay Şerifali Mahallesi Öztekin Caddesi 11.00 sıralarında meydana geldi. Şahıs araç içerisinde bekleyen 3 kişiye yaklaşarak aracın kapısını açtı. Araçta bulunan kişilere kurşun yağdıran şahıs kaçmaya çalışan 2 kişinin peşinde koşarak ateş etmeye devam etti. Silahla saldırgan dakikalarca kovaladığı kişiye ateş ettikten sonra olay yerinden aracı ile kaçarken kaza yaparak kendini yaraladı. (YEİ-
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