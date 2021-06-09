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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ümraniye’de sitede yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi

Ümraniye’de sitede yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi

Yanan araç

A Haber Göreme Trol 

-Vatandaşların tahliyesi
-Ambulans
-İtfaiye ekipleri
-Röp.
-Dışarı çıkan vatandaşlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde bulunan bir site otoparkında bulunan araçta yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla dumanların sardığı sitede bulunan vatandaşlar tahliye edildi. Olay saat 08.20 şuralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi üzerinde bulunan Meydan Evleri Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre site otoparkında bulunan araçta yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla birlikte yoğun duman tüm siteyi sardı. Dumanı fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri site otoparkında yanan bir araca müdahale ederek kontrol altına aldı. Daha sonrasında vatandaşları dumandan etkilenmemesi için tahliye etti. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Olayın görgü tanıklarından olup yangına ilk başta müdahale eden bir site sakini ise,” Yangın çıktığında haber ettiler bizde hemen yangın tüpleri ile müdahale ettik. Bizim gördüğümüzde bir araba yanıyordu. Dumandan çok bir şey göremedik” diye konuştu.

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