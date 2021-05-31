Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ümraniye’de 'pes' dedirten görüntü...Kısıtlamaya rağmen asker uğurlayıp konvoy düzenlediler

Ümraniye’de 'pes' dedirten görüntü...Kısıtlamaya rağmen asker uğurlayıp konvoy düzenlediler

Cep telefonu görüntüsü

Asker Uğurlaması Kamera Cep Telefonu Grup Genç 

-Konvoy
-Araçtan sarkmalar
-Detay

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- İstanbul Ümraniye’de otomobillerle asker uğurlaması yapan bir grup genç, konvoy halinde gittikten bir süre sonra cadde üzerinde yolu trafiğe kapatarak eğlence düzenledi.
Olay, geçtiğimiz günlerde Ümraniye’de İstiklal Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Asker eğlencesi yapan bir grup genç dörtlülerini yaktıktan sonra kornalara basarak konvoy halinde ilçede bir süre tur attı. Grup daha sonra yolu keserek askere gidecek arkadaşlarını havaya yükselterek, "En büyük asker bizim asker" diye coşkuyla kutlama yaptı. Grup sevinç gösterilerinde pandemi kurallarını hiçe sayarak korona virüse davetiye çıkardı. Konvoy halinde ilerleyen grup araç camlarından sarktıktan sonra makas atarak trafikte dehşet saçtı. Asker uğurlamasında magandalar hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Trafikte insanları bir an olsun düşünmeyen ve yollarından alı koyan magandalar, o anları cep telefonu kameralarına kaydetti.

İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement