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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Ümraniye'de park halindeki otobüs alevlere teslim oldu

Ümraniye'de park halindeki otobüs alevlere teslim oldu

aracın yanması

Bild Yangına Müdahale Trol 

-itfaiye ekiplerinin gelmesi
-yangına müdahale edilmesi
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ümraniye’de park halindeki otobüsün bagaj kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek otobüsün diğer kısımlarına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otobüse müdahale etti. Olayda can kaybı yaşanamazken, otobüste maddi hasar oluştu.Yangın, Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde park halinde olan 34 LCL 575 plakalı otobüsün bagaj kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek diğer kısımlara da sıçradı. Otobüsten gelen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, alevlere teslim olan otobüse müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı.Öte yandan meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi.
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