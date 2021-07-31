Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Ümraniye’de özel halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 yolcu yaralandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ümraniye’de özel halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 yolcu yaralandı

Ümraniye’de özel halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 yolcu yaralandı

Güvenlik kamerası

Polis Hastane Sağlık Ekibi Kamera Halk Otobüsü 

-Kazaya karışan otobüs ve kamyon
-Kaza yeri
-Röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ümraniye'de seyir halindeki özel halk otobüsü ile kamyon çarpıştı. Kazada yaralanan 1 yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 10.30 sıralarında Ümraniye Şerifali Mahallesi Tavukçuyolu Caddesi'nde meydana geldi. Ferhatpaşa ile Ümraniye arasında sefer yapan 34 TU 271 plakalı özel halk otobüsüyle, caddeden sokağa çıkmak isteyen 34 FF 9074 plakalı kamyonet çarpıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan otobüste bulunan 1 yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otobüsün kaldırılmasıyla trafik normale döndü. “Son 3 ayda 5 kaza oldu” Kazayı gören Semih Görmek isimli bir vatandaş, ”Kamyon buraya dönmeye çalışıyordu. Otobüsle düz gitmeye çalışıyordu. Kamyon dönerken arkası dışarıya çıkınca otobüsün camına çarptı. Burada tabi ilk kaza değil daha önce de oldu, motor kazası oldu. Işık talep etmiştim geride var diye işte iki yüz metre geride var diye buraya koymadılar ışıkları. Ama burada çok kaza oluyor. Üç ayda yaklaşık 5 kaza oldu. Bir tane de yaralı var galiba. Onu da ambulansla hastaneye kaldırdılar. Durumu acil değil ama bacağı falan kanıyordu” dedi.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı