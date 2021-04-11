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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Ümraniye’de minibüs ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı

Ümraniye’de minibüs ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı

Kaza yapan taksiden detay

Ticari Taksi Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay yeri görüntüsü
-Acil servis ekipleri
-Yaralının ambulansa taşınması

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde ticari taksi ile minibüs çarpışarak kaza yaptı. Kaza sonucu büyük hasar alan ticari takside bulunan bir kadın ise ağır yaralandı. Ağır yaralanan kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay geçtiğimiz gün saat 20.30 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir eden ticari taksi ile yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu ticari taksi büyük hasar olarak yola doğru savruldu. Kaza sonucu taksi içinde bulunan ismi henüz öğrenilemeyen 1 kadın yolcu ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde acı içinde kıvranan kadını hastaneye kaldırdı. O esnada yolcu minibüsünün boş olması ise olası bir faciayı önledi. Kaza ile ilgili polis ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.
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