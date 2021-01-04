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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ümraniye’de kuryeli motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Ümraniye’de kuryeli motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

kaza

Olay Yeri İnceleme Gözyaşı Polis Ekipleri Sizce Motosiklet Sürücüsü 

-olay yeri
-polis ekipleri
-olay yeri inceleme
-ambulans
-gözyaşı döken arkadaşları
-detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ümraniye Necip Fazıl Bulvarı’nda kuryeli motosiklet ile kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonucu yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine gelen arkadaşları çaresizce yerde yatan arkadaşına baktı. Kaza, saat 03.30 sıralarında Necip Fazıl Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye N.C yönetimindeki 34 FP 4492 plakalı kamyonetle aynı yönde seyir eden kullanıcısın yabancı uyrukluğu olduğu öğrenilen 34 DMJ 1411 plakalı kuryeli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontroldeyabancı uyruklu olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğibelirlendi. Durumu öğren motosiklet sürücüsünün arkadaşları olay yerine gelerek yerde yatan arkadaşına çaresizce baktılar. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu ise hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü incelenmek üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Öte yandan kamyonet sürücüsü N.C ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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