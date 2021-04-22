Ümraniye’de kumar oynanan iş yerine baskın



- Ümraniye’de polis ekipleri, kumar oynandığını tespit ettikleri bir iş yerine baskın düzenledi.

Adreste bulunan şahıslara idari para cezası kesildi. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, “COVID-19” tedbirleri ve “Kumar” konusu ile çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, 21 Nisan 2021 tarihinde Ümraniye’de bulunan 8 işyeri denetledi. Tepeüstü Mahallesi Eski Kadıköy Yolu Caddesi üzerinde kafe olarak faaliyet gösteren bir işyeri hakkında işlem yaptı. Yine çalışmalar kapsamında Yamanevler Mahallesi Alemdağ Caddesinde bulunan bir iş merkezi içerisindeki işyerinde kumar oynatıldığı tespit edildi. Polis ekipleri, 1 şahsa “Kumar Oynamaya Yer ve İmkan Sağlama” suçundan, 4 şahsa ise “Kumar Oynamak” suçundan toplam 5 bin 344 lira idari para cezası işlemi uyguladı. Söz konusu adres ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi. Ayrıca denetimler kapsamında toplam 24 şahsa 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden toplam 83 bin 256 lira idari para cezası işlemi uygulandı.



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