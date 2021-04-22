Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ümraniye’de kumar oynanan iş yerine baskın

Ümraniye’de kumar oynanan iş yerine baskın

Baskın anı

( İSTANBUL )- Şüpheli şahıslara para cezası yağdı İSTANBUL

Polis Para Cezası Zabıta Polis Ekipleri 


- Ümraniye’de polis ekipleri, kumar oynandığını tespit ettikleri bir iş yerine baskın düzenledi.
Adreste bulunan şahıslara idari para cezası kesildi. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, “COVID-19” tedbirleri ve “Kumar” konusu ile çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, 21 Nisan 2021 tarihinde Ümraniye’de bulunan 8 işyeri denetledi. Tepeüstü Mahallesi Eski Kadıköy Yolu Caddesi üzerinde kafe olarak faaliyet gösteren bir işyeri hakkında işlem yaptı. Yine çalışmalar kapsamında Yamanevler Mahallesi Alemdağ Caddesinde bulunan bir iş merkezi içerisindeki işyerinde kumar oynatıldığı tespit edildi. Polis ekipleri, 1 şahsa “Kumar Oynamaya Yer ve İmkan Sağlama” suçundan, 4 şahsa ise “Kumar Oynamak” suçundan toplam 5 bin 344 lira idari para cezası işlemi uyguladı. Söz konusu adres ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi. Ayrıca denetimler kapsamında toplam 24 şahsa 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden toplam 83 bin 256 lira idari para cezası işlemi uygulandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement