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Ümraniye'de kuaförde hırsızlık kamerada
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ümraniye'de kuaförde hırsızlık kamerada

Ümraniye'de kuaförde hırsızlık kamerada

Hırsızlık anı

( İSTANBUL )- Kasada bulunan parayı ve telefonu çalan şüpheli yakalandı İSTANBUL

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Gözaltı Harekete Geç Cep Telefonu 


- Ümraniye'de bir kuaförün kasasında bulunan parayı ve cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı. Hırsızlık anına ait görüntüler ortaya çıktı. Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 24 Temmuz saat 14.10 sıralarında Ümraniye Aşağı Dudullu Alemdağ Caddesi’nde bulunan bir kuaför işletmesinin kasasından 220 lira para ve cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Araştırmalar sonucu eşkali belirlenen ve bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Ö.D. (25) isimli şüpheli şahıs, 30 Temmuz’da Çekmeköy Hamidiye Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 1,51 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan ve hakkında “Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak” ile “Açıktan Hırsızlık” suçlarından işlem yapılan şüpheli şahıs, adliyeye sevk edildi. Öte yandan, hırsızlık anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin bir süre etrafı kolaçan ettiği, ardından kasanın bulunduğu yere giderek kasada bulunan parayı ve cep telefonunu aldığı görülüyor. (FÇ- MB-
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