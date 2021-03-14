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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Ümraniye’de kötü kokular gelen evden yaşlı adamın cesedi çıktı

Ümraniye’de kötü kokular gelen evden yaşlı adamın cesedi çıktı

itfaiye

İtfaiye Merdiveni Polis Cenaze Yaşlı Adam Polis Ekipleri 

-ambulans
-apartman
-polis ekipleri
-röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ümraniye'de bir apartmandan kötü kokuların geldiğini fark eden vatandaşlar durumu polise haber verdi. İtfaiye yardımı ile eve giren polis ekipleri yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Yalnız yaşayan talihsiz adamın yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Olay saat 22.00 sıralarında Atatürk Mahallesi, Gürbüz Sokak'ta bulunan üç katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Yalnız başına yaşadığı öğrenilen Ahmet Cenikcioğlu'dan(87) yaklaşık 15 gündür haber alamadı. Bu sırada evden gelen kötü kokuyu fark eden komşular polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri itfaiye merdiveni ile balkondan girdikleri evde yaşlı adamın çürümeye başlamış cansız bedeni ile karşılaştı. Polis ekipleri durumu yaşlı adamın yakınlarına bildirdi. Yaşlı adamın yakınları olay yerine gelerek acı gerçekle karşılaştı. Yapılan incelemede yaklaşık olarak 15 gün önce hayatını kaybettiği düşünülen yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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