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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Ümraniye’de korkutan gecekondu yangını

Ümraniye’de korkutan gecekondu yangını

İtfaiye ekipleri

Polis Gecekondu Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-yanan gecekondu
-itfaiye araçları
-röportaj
-ambulans

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ümraniye Topağacı Mahallesi'nde meydana gelen yangında bir gecekondu alevlere teslim oldu. Yanan gecekondu itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ümraniye Topağacı Mahallesi Kalender sokak üzerinde bulunan gecekonduda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek gecekondunun tamamını sardı. Vatandaşlar yangın hortumlarla müdahale etse de başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıktığı esnada evde bulunan 2 kişi dışarı çıkarak yangından kıl payı kurtuldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi
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