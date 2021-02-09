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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Ümraniye'de korkunç kaza: Engelli vatandaş hayatını kaybetti

Ümraniye'de korkunç kaza: Engelli vatandaş hayatını kaybetti

Olay yeri ekipleri

Polis Polis Merkezi Polis Ekipleri 

-Hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni
-Olay yeri inceleme ekibi
-Cenaze aracının kaldırılması
-detay

( İSTANBUL ) -- Ümraniye'de korkunç kaza: 1 ölü İSTANBUL

- İSTANBUL

Ümraniye'de, yolun karşısına geçmek isteyen yaya vatandaşa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce ileri sürüklenen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, saat 18:00 sıralarında Ümraniye Atatürk Mahallesi Sütçü imam caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Renault Traffıc markalı 34 CLK 629 plakalı aracıyla trafikte seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen Aykut Akçay adli şahsin ayağı kaldırıma takılarak yere düştü. Aracın altında kalarak feci şekilde can verdi. kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şahıs Aykut Akçay olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı yapan aracın şoförü ifadesi alınması için Ümraniye Atakent polis merkezine götürüldü. Olay yerine Ambulans ve olay yeri ekibi sevk edildi. Olay sonrası kaza yerine gelen vatandaşlardan Zülfi Kaya, "İçerideydik birden ses geldi. Baktığımda yerde adam yatıyordu. Kanlar içerisindeydi. Hemen olay yerine gidip üzerini kapattım" diye konuştu (MÇ-
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