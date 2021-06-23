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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ümraniye’de koca dehşetinde ölen anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ümraniye’de koca dehşetinde ölen anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze gelişi

Hastane Cenaze Cenaze Namazı Gözyaşı Koca Dehşeti 

-Cenaze detay
-Cenaze namazı
-Cenazenin kaldırılması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ümraniye’de Mehmet Güney’in öldürdüğü eşi Arzu Rahman Güney ile oğlu Kerem Güney bugün Çekmeköy’de son yolculuklarına uğurlandı. Düzenlenen cenazeye anne Arzu Rahman ile oğlu Kerem’in yakınları ve sevenleri katılarak gözyaşı döktü. Ümraniye, Armağanevler Mahallesi Narlı Sokaktaki evde geçtiğimiz Pazartesi, günü yangın çıktı. Yangında Arzu Rahman Güney hayatını kaybederken, 5 yaşındaki oğlu Kerem Güney ağır yaralandı. Olayın ardından kayıplara karışan baba Mehmet Güney ise FSM Köprüsünden atlayarak yaşamına son verdi. Anne Arzu Rahman Güney'in boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Güney tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Ağır yaralanan 5 yaşındaki Kerem Güney’in ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Mehmet Güney tarafından öldürülen Arzu Rahman Güney ile oğlu Kerem Güney için bugün Çekmeköy’de Ubeydullah Camii’nde cenaze düzenlendi.
Cenazeye anne Arzu Rahman Güney ve oğlu Kerem Güney’in yakınları ve sevenleri katılarak gözyaşı döktü. Arzu Rahman Güney ile Kerem Güney’in cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından Çekmeköy’deki Çatalçeşme Mezarlığına defnedildi. (CGK-
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