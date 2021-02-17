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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ümraniye’de karla mücadele ekibinden sürücülere “anlayışlı olalım” çağrısı

Ümraniye’de karla mücadele ekibinden sürücülere “anlayışlı olalım” çağrısı

cep telefonu görüntüsü

Kar Küreme Aracı Karla Mücadele Cep Telefonu Kar Yağışı Irak 

-ekibin karlı yolu çekmesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ümraniye Belediyesi karla mücadele ekibi trafikteki sürücülere anlayışı olalım çağrısı yaptı. İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışında Ümraniye Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolların kapanmaması ve buzlanma olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karla mücadele ekibinden kar küreme aracı şoförü sürücülere seslenerek “ Kar araçlarına selektör yapan pilot sürücülerine sesleniyorum. Ben karlı yolu açmazsam, nereye gideceksin kardeşim. Bırakın işimizi yapalım, yolunuzu açalım. Sonra diyorsunuz bu yollar neden açılmadı. Trafikte Beni sıkıştırırsan, selektör yaparak, geçmeye çalışırsan, ben işimi yapamam” diye çağrıda bulundu. (AZ-
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