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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ümraniye’de kamyonet bariyerlere çarptı, demir profiller yola savruldu

Ümraniye’de kamyonet bariyerlere çarptı, demir profiller yola savruldu

Kaza yapan kamyonun görüntüsü

Polis Hastane Asad Aşırı Hız Trol 

-Yola saçılan demir profiller

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ümraniye’de Tepeüstünde demir yüklü kamyonet bariyerlere çarptı. Araç sürücüsünün hafif yaralandığı kazada demir profiller yola savruldu. Edinilen bilgiye kaza, saat 10.30 sıralarında, Ümraniye Tepeüstü mevkii Üsküdar istikametinde meydana geldi. Demir profil taşıyan 34 AZ 0665 plakalı kamyonetin sürücüsü Necip Ayhan, aşırı hız nedeniyle yol ayrımında bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü yaralanırken kasada bulunan demir profiller yola savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla kamyon sürücüsü bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, Necip A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kontrollü geçişin sağlandığı yolda, dökülen malzemelerin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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