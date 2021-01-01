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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Ümraniye'de kafeye silahlı saldırı

Ümraniye'de kafeye silahlı saldırı

Görüntü tünelde

Polis Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Saldırı 

-Olay yeri
-Kovanlar
-Polisler
-Kırılan camlar
-Röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ümraniye'de bulunan bir kafeye motosikletli şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken şahıslar olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olay Elalmış Caddesi üzerinde 17.30 sıralarında meydana geliyor. İddiaya göre işletme sahibi kafe içerisinde otururken 2 motosikletli şahıs kafe önüne gelerek silahla ateş açtı. Açılan ateşte kafe içerisinde oturan iş yeri sahibi bir anda kendini yere atarak kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu. Motosiklet 2 şahıs defalarca ateş açarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kafenin camlarında kırıklar meydana gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahısları arama çalışması başlattı. Saldırıya uğrayan işyeri sahibi Erdiniz Arduş, " İçeride oturuyordum. Mekan sahibi olarak bir baktım silah sesi geldi. Yukarıdan sıka sıka geldiler. Zaten Kendimi ben koltuğa yatırdım. Ne olduğunu bilmiyorum Kimseyle de bir sorunum yok. Herhangi bir problemim yok. 7-8 el ateş ettiler. Ben zaten içeride tek başıma oturuyordum" dedi.
(MB-
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