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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ümraniye'de geri dönüşüm fabrikası alevlere teslim oldu

Ümraniye'de geri dönüşüm fabrikası alevlere teslim oldu

Yangın

Fabrika Geri Dönüşüm Trol 

-Fabrika
-Olay yeri
-Ekipler
-Söndürme çalışmaları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ümraniye'de bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın Esenkent Mahallesi, Kayhan Sokak'ta bulunan geri dönüşüm fabrikasında 05. 00 sıralarında meydana geldi. Geri dönüşüm malzemelerinin olduğu fabrikada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün fabrikayı sirayet etti. Plastik malzemelerinin olduğu fabrika kısa sürede alevler içinde kalırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir saatlik çalışması sonrası yangını kontrol altına aldı. Fabrikada maddi hasar meydana gelirken itfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.
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