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Ümraniye’de gelin arabasının önüne atlayan çocuklar trafiği birbirine kattı
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Ümraniye’de gelin arabasının önüne atlayan çocuklar trafiği birbirine kattı

Ümraniye’de gelin arabasının önüne atlayan çocuklar trafiği birbirine kattı

çocukların gelin arabasının önünü kestiği cep telefonu görüntüsü

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

Kamera Gelin Arabası Cep Telefonu Nikah Sarayı 


- Ümraniye’de para istemek için gelin arabasının önüne atlayan yabancı uyruklu çocuklar trafiği birbirine kattı. Akan trafikte canlarını hiçe sayarak yola atlayan çocuklar sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Ümraniye Küçüksu Caddesi’nde nikah sarayı yakınlarında, geçtiğimiz günlerde yolda seyir halinde bulunan gelin arabasını gören çocuklar koşarak aracın önünü kesti. Yabancı uyruklu olduğu iddia edilen çocuklar, akan trafikte canlarını hiçe sayarak araçların arasında koşturmaya devam etti. Çocuklara çarpmamak için manevra yapan araçlar trafikte zor anlar yaşadı. Araç sürücüleri o anlara kornalarına basarak tepki gösterdi. Tüm tepkilere rağmen uslanmayan çocuklar yolda koşturmaya devam ederken, gelin arabası da yola devam ederek uzaklaştı. Öte yandan çocukların gelin arabasının önünü kesmek için trafiği birbirine kattığı o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (BC-
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