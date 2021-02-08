Ümraniye’de fabrika yangınında söndürme çalışmaları devam ediyor

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( İSTANBUL - DRONE)- Fabrika söndüreme çalışmaları havadan görüntüleri havadan görüntülendi İSTANBUL



- Ümraniye'de bir fabrikanın 4. katında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangının söndürme çalışmaları devam ediyor. Fabrika söndürme çalışmaları havadan görüntülendi. Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir yatak baza fabrikasında saat 15.00 sıralarında çıktı. Fabrikanın 4. katında bulunan süngerlerin alev almasıyla fabrikanın içerisi alev ve dumanlara teslim oldu. Alevler tüm fabrikayı sardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İtfaiyenin söndürme çalışmaları havadan görüntülendi. Yüksel Özdemir,” Biz burada esnafız. Bir saat öncesinde itfaiyelerin sesini duyarak biz de buraya geldik. Şiddetli bir şekilde duman vardı. Dumanla birlikte içeride baya bir insanlar var. insanlar çatıya çıkmaya başladılar. İtfaiyeler çatıdan aldı. Şu an için herhangi bir can kaybı falan yok. Ama gördüğünüz gibi devam ediyor” dedi.

(HA-



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