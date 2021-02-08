Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ümraniye’de fabrika yangınında söndürme çalışmaları devam ediyor

Ümraniye’de fabrika yangınında söndürme çalışmaları devam ediyor

Drone

Fabrika Yangını Fabrika Gesi 

- Fabrika yangını
- İtfaiye çalışmaları
- alevler
- röportaj

( İSTANBUL - DRONE)- Fabrika söndüreme çalışmaları havadan görüntüleri havadan görüntülendi İSTANBUL

- Ümraniye'de bir fabrikanın 4. katında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangının söndürme çalışmaları devam ediyor. Fabrika söndürme çalışmaları havadan görüntülendi. Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir yatak baza fabrikasında saat 15.00 sıralarında çıktı. Fabrikanın 4. katında bulunan süngerlerin alev almasıyla fabrikanın içerisi alev ve dumanlara teslim oldu. Alevler tüm fabrikayı sardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İtfaiyenin söndürme çalışmaları havadan görüntülendi. Yüksel Özdemir,” Biz burada esnafız. Bir saat öncesinde itfaiyelerin sesini duyarak biz de buraya geldik. Şiddetli bir şekilde duman vardı. Dumanla birlikte içeride baya bir insanlar var. insanlar çatıya çıkmaya başladılar. İtfaiyeler çatıdan aldı. Şu an için herhangi bir can kaybı falan yok. Ama gördüğünüz gibi devam ediyor” dedi.
(HA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı