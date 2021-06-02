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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Ümraniye'de emniyet şeridine giren araç motosikletli sürücüye çarptı

- Ümraniye'de emniyet şeridine giren araç motosikletli sürücüye çarptı

Yaralı motosiklet sürücüsünün görüntüsü

Emniyet Şerdi Trafik Yoğunluğu Emniyet Şeridi Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Motosiklete çarpan araç şoförünün görüntüsü
-Çarpan araş şoförü ile röportaj
-Ambulans görüntüsü
-Trafik görüntüsü
-Görüntü tünelde: OZEL_UMRANIYE TANTAVI TUNELI_YATALAMALAI_MOTOKURYE KAZASI 1 YARALI

( İSTANBUL ) - (Özel) Ümraniye'de emniyet şeridine giren araç motosikletli sürücüye çarptı İSTANBUL

- Ümraniye'de emniyet şeridinde seyir halinde olan motosiklete bir otomobil arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza Ümraniye Tantavi tünelinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DLH 701 plakalı Renault marka otomobil sürücüsü U. K. , emniyet şeridinde seyir halinde gidiyordu. Bu sırada Ahmet Vural yönetimindeki 34 DMO 826 plakalı motosiklet, bir anda emniyet şeridine girdi. Otomobil sürücüsü, Ahmet Vural'ın yönetiminde ki motora arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Ahmet Vural ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kazanın olduğu Tantavi tüneli, Şile istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Otomobiliyle motosiklet sürücüsüne çarpan U. K., "Gidiyorduk, motor bir anda sağ şeride atladı. Zaten emniyet şerdindeydi, sol tarafta trafik olunca bir anda sağ şeride atladı ve kaza böyle oldu." ifadelerini kullandı. (YEİ-
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