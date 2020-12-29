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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Ümraniye’de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Ümraniye’de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

-cenaze

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--olay yeri
--olay yeri inceleme
--hurdaya dönen araç
--itfaiye
--detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Ümraniye aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti. Olay saat 20.00 sıralarında Nato Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Honda markalı 41 AFY 644 plakalı otomobiliyle Nato Yolu Caddesi üzerinde seyreden Gündüz Azizoğlu aşırı hız sonucu yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarparak savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu hurdaya dönen otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı (CS-
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