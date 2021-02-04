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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ümraniye'de dehşet...Tartıştığı karısını vurdu, ardından intihar etti

Ümraniye'de dehşet...Tartıştığı karısını vurdu, ardından intihar etti

olay yeri

Hastane Masaj Kalp Masajı İntihar Girişimi Polis Ekipleri 

-yerde yatan adam
-polisler
-yaralı adam
-Ambulans
-foto

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ümraniye'de sokak ortasında karısıyla tartışan bir kişi karısına silahla peş peşe ateş açtı. Kurşunların hedefi olan kadın kanlar içinde yere yığılırken silahlı şahıs ardından kendisini vurdu. Dehşet veren olayda hem kadın hem adam hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Ümraniye Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta karşılaşan Mehmet Helvacı ve Hatice Helvacı çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında Mehmet Helvacı, silahla eşine peş peşe ateş etti. Hatice Helvacı(45) kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Helvacı aynı silahla kalbine ateş ederek intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mehmet Helvacı'ya bir süre kalp masajı yaptı. Ağır yaralı Helvacı çifti ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Helvacı ambulansta hayatını kaybederken, Hatice Helvacı ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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