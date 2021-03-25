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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ümraniye'de dehşet anları: Kaput üstünde metrelerce sürüklendi

Ümraniye'de dehşet anları: Kaput üstünde metrelerce sürüklendi

-Güvenlik kamerası-

İlk Müdahale Hastane Şeker Hastası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Adamın yolun karşısına geçmesi
-Otomobilin çarpması
-Adamın kaputun üstüne çıkması
-Yere savrulması
-Vatandaşların koşması
--Foto-
-Yaralı adam

( İSTANBUL -ÖZEL)- Ümraniye’de markete gideceği esnada yolun karşısına geçen adama otomobil çarptı- Kaputun üstünde birkaç metre giden adam yere savrularak yaralandı İSTANBUL

- Ümraniye’de evinden çıkarak markete giden adama, yolun karşısına geçeceği esnada otomobil çarptı. Kaputun üstüne düşen adam birkaç metre gittikten sonra yere savrularak yaralandı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, sürücünün ilk ifadesinde şeker hastası olduğunu ve içinin geçtiğini söylediği öğrenildi. Olay, dün saat 11.30 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde evinden çıkan 45 yaşındaki Gökhan Tekin, markete gitmek üzere yola koyuldu. Tekin’e yolun karşısına geçeceği esnada sürücünün kullandığı 10 ACT 041 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin kaputuna çıkan Tekin, birkaç metre üstünde gittikten sonra yere savrularak yaralandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaputun üstünde metrelerce gidip savruldu Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Tekin’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralı adamın durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise inceleme yaptı. Çalışmaların ardından tutanak tutan polis ekipleri, sürücüyü ifadesi almak üzere emniyete götürdü. Sürücünün ilk ifadesinde şeker hastası olduğunu ve içinin geçtiğini söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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