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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Ümraniye'de çocuk parkında silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı

Ümraniye'de çocuk parkında silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı

Cep telefonu görüntüsü

Görgü Tanığı Silahlı Kavga Cep Telefonu Bıçaklı Kavga Çocuk Parkı 

-Röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ümraniye'de çocukların parkta oyun oynadığı esnada iki kişinin yaşadığı sözlü tartışma silahlı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi bıçakla diğer kişi ise silahla yaralandı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 18:00 sıralarında Ümraniye, Tepeüstü Mahallesi Sevgi Parkı'nda meydana geldi. İddaya göre, Selçuk Akçam ve Ali Erdem Aymutlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma kısa süre sonra bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Selçuk Akçam, silahını çekerek tartıştığı Ali Erdem Aymutlu'ya iki el ateş etti. Kurşunlardan birisi göğsüne, biriside bacağına isabet etti. O sırada bıçağını çeken Aymutlu, Akçam'ı ayağından ve göğsünden bıçakladı. Silah seslerini duyan parktakiler çocuklarını alıp olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kavga sonrası yaralanan şahıslar cep telefonu kamerasına yansıdı. Mantar tabancası sesi zannettim Yaşanan korku dakikaların görgü tanığı Gülcan Darı, “ Mantar tabancası patladı zannettim. Çocuklar genelde burada mantar tabancasıyla oynuyorlar. Ben şurada komşumla konuşuyordum, arkamı dönüp baktığımda kadınların çocuklarını yani anne babaların çocuklarını alıp kaçtığını gördüm. Olay esnasında iki tane kırmızı tişörtlü adamın birinin bacağından, birinin göğsünden kan aktığını gördüm. Ondan sonra birbirlerini vurmuşlar. Hemen polisi falan aradım. Biri göğsünden vurulmuş sonra o tarafa gidip öbürü bacağından vurmuş ve göğsünden bıçaklanmış, kavga neden çıktı bilmiyorum. Silah da vardı bıçak da vardı. Hatta silahla bıçak şurada polis oradan aldı. Şöyle küçük bir silah ve bıçak. Hani silahlı bıçakla gelinmeyecek bir yer fakat insanlarımız artık hangi kafayla ne kafası yaşıyorsa çocuk parkına gelmişler işte ama çok çocuklar anne babalar nasıl kaçtığını, o çocukların nasıl aldığını o an görmeniz lazımdı” diye konuştu.
(AZ-
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