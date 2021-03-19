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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Ümraniye’de Çanakkale Zaferi kutlandı, şehitler anıldı

Ümraniye’de Çanakkale Zaferi kutlandı, şehitler anıldı

Sergi alanı

Şehit Teknoloji Yan Etki Akkale Resim Sergisi 

-Başkanın kurdele kesmesi
-Başkanı Sergi alanında resmleri incelemesi
-Kuran- Kerim tilaveti
-Sanatçının şiirler okuması
-Başkanın kürsü konuşması
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü nedeniyle, Ümraniye Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, sanatçı Dursun Ali Erzincanlı günün önemine vurgu yaparak şiirler okurken, Çanakkale Zaferi’ni yansıtan eserlerin olduğu resim sergisi ise yoğun ilgi gördü. Gerçekleştirilen programa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal’da katılım sağladı. Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü dolayısıyla Ümraniye’de düzenlenen ‘Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma’ programında vatan toprakları uğruna şehit ve gazi olan askerler anıldı. Gerçekleştirilen programa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal’da katılım sağladı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik, sanatçı Dursun Ali Erzincanlı’nın Çanakkale Zaferi üzerine okuduğu şiir dinletileriyle devam etti. Öte yandan vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda, Çanakkale Zaferi’ni yansıtan resimlerin sergilendiği eserler ise büyük ilgi gördü. “Çanakkale ruhunu öğrenip, benimsememiz lazım” Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Yıllardır belediyeler olarak Çanakkale’ye geziler düzenliyoruz. Binlerce insanımız bu sayede Çanakkale ruhunu yerinde teneffüs ettiler. Son dönemlerde ortaya çıkan pandemi maalesef bu sene için bu çalışmamıza engel oldu. Çanakkale ruhunu öğrenip, benimsememiz lazım. Akıllı ve uyanık olmak zorundayız. Ülkemizin ne şartlarla etrafının çevrili olduğunu anlamak zorundayız. Bu yüzden zaferlerimizi anlatacağız. Malazgirt’ten itibaren tarihimizi bileceğiz. Bugünümüzü de geçmişimizle birlikte yoğuracağız ki düşmanlarımızı iyi tanıyalım. Bunları yaparken eğitim, teknoloji alanlarında da çalışmalarımıza devam ederek ülkemizi geliştirelim. Kur'an-ı Kerim okuyoruz, şehitlerimizi anıyoruz ama bu aynı zamanda bir zafer. Marşlarımızı da çalacağız. Bu sebeple zaferimiz kutlu olsun ve başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

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