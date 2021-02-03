Ümraniye'de bir işçi toprak altında kaldı

- Ümraniye'de bir işçi toprak kayması sonucu altında kaldı. İtfaiye ekipleri toprak altında kalan işçiyi çıkarma çalışması başlattı. Ümraniye'de bir sitede çalışma yapan işçi toprağın kayması sonucu altında kaldı. toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için İtfaiye ekipleri seferber oldu. Ekiplerin çalışması sürüyor. (AZ-
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