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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ümraniye’de beton yüklü kamyon devrildi: Trafik durma noktasına geldi

Ümraniye’de beton yüklü kamyon devrildi: Trafik durma noktasına geldi

Drone görüntüsü

Acil Servis İlk Müdahale Polis Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-Detay
-Devrilen kamyon
-Röportaj
-Trafik

( İSTANBUL -DRONE)- Ümraniye’de TEM yanyolda devrilen kamyon yolu kapattı, uzun araç kuyrukları oluştu- Devrilen harç yüklü kamyon havadan görüntülendi İSTANBUL

- Ümraniye’de TEM Otoyolu yanyolda devrilen harç yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı. Kazada devrilen harç yüklü kamyonun yolu kapatması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. İş makineleri yardımıyla harç temizlenerek yol trafiğe açılırken, kamyon havadan görüntülendi. Olay, Ümraniye’de Tatlısu Mahallesi'nde TEM otoyolu yan yolunda Turgut Özal Bulvarında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Emin Kılıç idaresindeki 34 HJ 7192 plakalı harç yüklü kamyon aşırı yük nedeniyle virajı dönemeyerek yan yattı. Kamyonun devrilmesiyle sürücü yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri sürücüyü kurtararak acil servis ekiplerine teslim etti. Acil servis ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak çevredeki Hastaneye kaldırdı. Kaza sonucu kamyonda bulunan beton yola savruldu, uzun araç kuyruğu oluştu. İş makineleri yardımıyla yolda bulunan beton temizlendi. Vinç yardımıyla devrilen kamyon kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafikte kaldı. Öte yandan, devrilen kamyon ve uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi. Servis sürücüsü Ahmet Yüksel, "Beton yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Nasıl becerdi bizde anlamadık. Yaklaşık 1 saattir bekliyoruz. Umarız yol çabucak trafiğe açılır” diye konuştu.

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