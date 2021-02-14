Ümraniye’de 40 yıllık evli çiftler bir araya geldi

-Kürsü konuşması

-Mini konser

-Hediye takdimi

-detay



( İSTANBUL )- 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi Ümraniye Belediyesi'nden özel etkinlik İSTANBUL



- Evlilikte 40 yılı geride bırakan Ümraniyeli çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen, korona virüs tedbirlerinin ön planda tutulduğu etkinlikte buluştu. 14 ailenin 40 yıllık sevgi yolcuğundan bir tanıtım filmi de hazırlandı. 14 Şubat Sevgililer Günü bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının gölgesi altında geçiyor. Ümraniye Belediyesi ve Akyaka Park Alışveriş Merkeziyle birlikte sevgililer gününün öncesinde Ümraniye’de yaşayan ve evliliklerinde 40 yılı deviren 14 ailenin hayat hikayesi tanıtım filmine konu oldu. 14 aile ve yakınları korona virüs önlemleri alınarak, Akyakapark Alışveriş Merkezinin kültür salonunda düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Program, orkestra ekibinin mini konseriyle başladı.

Halk müziklerinin seslendirildiği zamanda renkli görüntüler oluştu. Ailelerin hayat hikayeleriyle oluşan tanıtım filminin gösterilmesinde duygusal anlar yaşandı. Program, Ümraniye Belediyesinin özel hediyeleri Başkan İsmet Yıldırım tarafından ailelere takdim edildikten sonra aile fotoğrafı çekinerek son buldu. Büyüklerimiz gençlere örnek oluyorlar Programda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Sevgililer gününü değerli büyüklerimizde, sevgi günü ilan ettik. Sokağa çıkma kısıtlaması ve Pandemiden dolayı yaklaşık 40 yılı aşkındır evli olan büyüklerimiz ile korona virüs tedbirlerini ön planda tutarak bir araya geldik. Bir yastıkta kocamak, bir ömür boyunca ihtiyarlamak ne mutlu büyüklerimize gençlerimize örnek oluyorlar. Belediye Başkanı olarak kıydığım nikah akitlerinde de gençlere sonuna kadar, ihtiyarlayıncaya kadar sevgi, saygı, sadakat ve sabır içerisinde birlikte olmaları konusunda tavsiyelerde bulunuyorum” diye konuştu.





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