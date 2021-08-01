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Ümraniye Belediyesi'nden Antalya'daki yangın bölgesine destek
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Ümraniye Belediyesi'nden Antalya'daki yangın bölgesine destek

Ümraniye Belediyesi'nden Antalya'daki yangın bölgesine destek

Ekiplerin ve araçların hazırlanması

İş Makinesi Geçmiş Olsun Yangın Gesi Ağır Vasıta 

-Yola çıkmaları

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Ümraniye Belediyesi, Antalya yangın bölgesinde devam eden çalışmalara yardımcı olmak için 17 personel ve 8 aracını yola çıkardı. Antalya'da başlayan ve yurdun çeşitli bölgelerine sıçrayan yangınlarla mücadele yoğun bir şekilde devam ediyor. Orman ve Tarım Bakanlığı öncülüğünde devam eden çalışmalara birçok kurum destek veriyor. Ümraniye Belediyesi de bu kapsamda, Antalya bölgesindeki yangınla mücadele eden ekiplere destek olmak amacıyla 8 araç ve 17 personelini bölgeye yolladı. 10 arama kurtarma personeli, 3 operatör, 2 ağır vasıta şoförü, 2 teknik personel hummalı bir şekilde sahada çalışan ekiplere yardımcı olacak. Ümraniye Belediyesi ekipleri, 2 JCB iş makinesi, 1 su tankeri, 4 arama kurtarma aracı ve 1 tırla birlikte yola çıktı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yaptığı açıklamada, "Birkaç gündür devam eden yangınları büyük bir kaygı ve üzüntüyle izliyoruz. Başta bakanlığımız olmak üzere, birçok resmi ve özel kuruluş büyük bir çabayla, gece gündüz mücadele ediyor. Biz de Ümraniye Belediyesi olarak çalışmalara katkı sağlamak adına personel ve araç yönlendirdik. Yangın bölgelerinde yer alan ve canını ortaya koyarak çalışan herkesten Allah razı olsun. Yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
(GE- MB-
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