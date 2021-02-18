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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Umman'da sanayi bölgesinde büyük yangın

- Umman'da sanayi bölgesinde büyük yangın

- Çıkan yangından görüntü, detay

( UMMAN ) UMMAN

Bild Gesi Sanayi Sitesi Trol 


- Umman'ın Muttrah kentindeki sanayi sitesinde çıkan dev yangında birçok araç kullanılamaz hale gelirken, çevre dükkanlarda maddi hasar oluştu. Umman'nın Muttrah kentinin Wadi Al-Kabir bölgesinde yer alan ve otomobil tamirhaneleri ile atölyelerinin bulunduğu sanayi sitesinde yangın çıktı. Umman Sivil Savunma Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, gündüz saatlerinde başlayan yangını kontrol altına almak için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Yangının çıkış nedeninin net olmadığını belirten Savunma Teşkilat, "Devasa yangının ana nedenleriyle ilgili konu henüz net değil" ifadelerini kullandı. Teşkilat, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı bildirilmezken, görgü tanıkları sanayide büyük bir maddi hasarın meydana geldiğini belirtti.

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