UMKE tarafından yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı

- Karaman’da gerçekleştirilen arama kurtarma tatbikatında, senaryoya göre heyelan nedeniyle göçük altında kalan 1'i hamile kadın olmak üzere 5 kişi, UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı. Doğal afetler başta olmak üzere kazalarda insanların kurtarılması ve sağlık alanında ihtiyaç duyduğu her anda yaptığı başarılı çalışmalarla medikal kurtarmada etkin bir mücadele yürüten UMKE personeli, aldığı eğitimleri gerçeğini aratmayan tatbikatlarla pekiştirerek güçlendiriyor. Karaman, Konya ve Aksaray UMKE ekipleri, Gökçe Çamlığı mesire alanında 60 personel ile 3 günlük tatbikat kampına girdi. Kampın son gününde senaryo gereği, merkeze bağlı Gökçe köyünde meydana gelen heyelanda 1 bina göçtü. Köy sakinleri göçen evleri kontrol ettiği esnada evin altında 1'i hamile 5 kişinin kaldığını görünce durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine hızlı bir şekilde olay yerine gelen UMKE, çevrede güvenlik önemli alarak yaralıları önem sırasına göre göçük altından çıkartarak ambulanslarla kette bulunan hastanelere sevk etti. Karaman UMKE sorumlusu Yasin Ergen, yaptığı açıklamada, tatbikata Konya, Aksaray ve Karaman'dan toplam 60 UMKE gönüllüsünün katıldığını söyledi.



Geçen yıl ülke genelinde birçok afet yaşandığını aktaran Ergen, "Afetlere ön hazırlık olarak bu tatbikatları gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımızın da talimatıyla ülkemizde ve ilimizde meydana gelebilecek her afete hazır olabilmek için bu etkinlikler yapılıyor. Burada bir heyelan senaryosu işlendi. Enkazdaki yaralılarımıza ekiplerimiz müdahale etti. İlk müdahaleden sonra sağlık çadırlarına alındı. Sonra da Karaman'daki hastanelere sevkleri sağlandı. Başarılı bir tatbikat oldu. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. "dedi.

Tatbikatı, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Şahin ile İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun ile davetliler takip etti.