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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
UMKE ekiplerinin 1,5 metrelik karda zorlu mücadelesi

UMKE ekiplerinin 1,5 metrelik karda zorlu mücadelesi

- Ekiplerin gidişi

Kar Kalınlığı Kamera Harekete Geç Paletli Ambulans Kar Yağışı 

-- Aracın gelişi
-- Ağaç dallarını toplamaları
-- Acile hasta getirmeleri

( BARTIN ) - BARTIN

- Bartın’ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken UMKE ekipleri paletli ambulanslarla kapalı yolları aşarak hasta vatandaşlara ulaşıyor. Bartın’da 5 gündür etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye yüksek kesimlerde ise 1,5 metreye ulaştı. Yüksek kesimlerden gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Bartın İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE ekipleri paletli ambulanslarla 1,5 metreye ulaşan karlı yolları aşarak hasta vatandaşlara ulaştı. UMKE ekiplerinin karlı yollarda devrilen ağaçlar nedeniyle yaşadıkları zor anlar kameralara da yansıdı. (BB-OA
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