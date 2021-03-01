Ümitleri tükenmek üzereyken 20 bin lirasına kavuştu

-Paranın sahibine teslim edilmesi

-Paranın sahibi ile röp



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ta, 20 bin 100 lirasını kaybeden çiftçi ümitleri tükenmek üzereyken parasına kavuştu. Edinilen bilgiye göre; Emireyit Beldesinde yaşayan Levent Bağ (52) bir arkadaşına olan borcunu ödemek için biriktirdiği para ile şehir merkezine gitti. 20 bin 100 lirayı zarf içine koyan Bağ, Fahriye Arat Ortaokulu önünde aracından inerek yaklaşık 400 metre uzakta bulunan döviz bürosuna girdi. Parasını dolar yaptırmak isterken kaybettiğini fark eden Bağ, büyük şok yaşadı. Gaziosmanpaşa polis merkezinde müracaatta bulunan Levent Bağ, beklemediği bir sürprizle karşılaştı. İsminin gizli kalmasını isteyen Ş.D. isimli bir bayan tarafından paranın bulunarak polis merkezine getirildiğini öğrenen çiftçi büyük bir sevinç yaşadı. Polis merkezinde parasını teslim alan Bağ, yaşadığı endişe ve sevinci dile getirerek, “Bir arkadaşa borcum vardı, dolar yaptıracaktım. Döviz bürosuna gittim, parayı düşürmüşüm. Parayı düşürmüş olduğumu hissedince anında arabanın yanına koştum. Bulmayınca, polis memuru arkadaşlara söyledim. Kameradan düştüğünü kamera kayıt ile gösterdi. Bayanı yetiştiren anadan babadan da rabbim razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Böyle birisi her zaman Türk milletine lazım. Örnek insanlar lazım bize” diye konuştu.

(Nİ-GF-



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