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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ümitcan Uygun’un uyuşturucu kullandığı görüntülerde yanında bulunan kadın yakalandı

Ümitcan Uygun’un uyuşturucu kullandığı görüntülerde yanında bulunan kadın yakalandı

-Kadının emniyete getirilişinden görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Polis Uyuşturucu Akalan Polis Ekipleri 


- Ümitcan Uygun'un uyuşturucu kullanırken çektiği görüntülerde yanında bulunan kadın, yakalanarak Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi Ümitcan Uygun'un uyuşturucu kullanırken çektiği görüntülerde yanında bulunan ve kendisine yardım eden Fadime Büşra G., İzmir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alında. Uçak ile Ankara'ya getirilen Fadime Büşra G.'nin Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri devam ediyor. Daha önce “uyuşturucuya özendirmek” suçundan tutuklanan Uygun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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