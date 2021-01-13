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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ümitcan Uygun ile görüntüleri ortaya çıkan kadın adliyeye sevk edildi

Ümitcan Uygun ile görüntüleri ortaya çıkan kadın adliyeye sevk edildi

Kadının adliyeye sevk edilişi

Uyuşturucu 

-Genel ve detay

( ANKARA ) - ANKARA

- Ümitcan Uygun ile uyuşturucu kullanırken görüntüleri ortaya çıkan Fadime Büşra G. İsimli kadın adliyeye sevk edildi. Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun ile uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerde yer alan Fadime Büşra G., Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. “Pavyonda tanıştık” Edinilen bilgilere göre Fadime Büşra G., ifadesinde Ümitcan Uygun’un söylediklerini kabul etmediği öğrenildi. Ümitcan’ın pavyona sık sık gelerek yüklü miktarda hesaplar ödediğini ve o vesileyle tanıştıktan sonra arkadaş olduklarını ifade eden Büşra G., Ümitcan’ın babasının parasını harcadığını belirtti.
Görüntülerin yaşandığı gün ise Ümitcan Uygun’un kızlara ‘Uyuşturucu içer misiniz?’ diye sorduğu, daha sonra ise cebindeki peçeteden uyuşturucuyu çıkarıp kızlara verdiği Büşra G.,’nin ifadesinde yer alan diğer iddiaları oldu. (Mİ-
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