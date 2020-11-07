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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Ümit Şengül: 'Önemli bir deplasmandan galibiyetle dönüyoruz'

Ümit Şengül: 'Önemli bir deplasmandan galibiyetle dönüyoruz'

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül'ün açıklamaları

- Ümit Şengül: "Önemli bir deplasmandan galibiyetle dönüyoruz" BALIKESİR

Bild Basın Toplantısı Toplantı Irak 


- TFF 1. Lig 9. hafta mücadelesinde Bandırmaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Giresunspor'da Teknik Sorumlu Ümit Şengül önemli bir deplasmandan galibiyetle döndüklerini açıkladı.
Bandırmaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Giresunspor'da Teknik Sorumlu Ümit Şengül, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Önemli bir deplasmanda kazandıklarını söyleyen Şengül, "Kazandığımız için mutluyuz. Geçen hafta içeride oynadığımız maçta 3 puan kaybetmiştik. En azından onu telafi ettiğimiz için sevinçliyiz bugün. Oyuncularımız taktik anlamda istediğimiz her şeyi sahaya yansıttılar. Rakibi ikinci bölgede durdurmayı planlamıştık. Yakalayacağımız pozisyonlarda da golü bulacağımızı düşünerek maça başladık. Oyuncularımız rakibe çok fazla hareket alanı bırakmadılar ve maçı kazanmayı bildik. Önemli bir deplasmandan galibiyetle dönüyoruz. Zor bir sürece giriyoruz. Bundan sonra oynayacağımız tüm maçlar hedef peşinde koşan takımlarla olacak. Biz de bunları özellikle içeride oynayacağımız Samsunspor maçı ile birlikte lehimize çevirerek, yolumuza devam etmek istiyoruz. Bandırmaspor'a da kalan maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

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