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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Uluslararası suç örgütü üyesi yurt dışına kaçarken yakalandı

Uluslararası suç örgütü üyesi yurt dışına kaçarken yakalandı

Havalimanı

Uyuşturucu Akalan Yurt Dışı Suç Örgütü Uyuşturucu Kaçakçısı 

-Havalimanına gelişi
-Yakalanması
-Fotoğraflar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da korona virüs tanısı nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkan İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen Orhan Ü.yurt dışına kaçarken yakandı. İstanbul’da korona virüs tanısı nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkan uluslar arası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ü., Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken sahte pasaportla yakalandı. Orhan Ü İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğenini öldürttüğü iddia ediliyor.
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