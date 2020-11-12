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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Uluslararası fotoğraf organizasyonu 'Photo Maraton' İstanbul'da başlıyor

Uluslararası fotoğraf organizasyonu 'Photo Maraton' İstanbul'da başlıyor

Etkinlik tanıtımı görüntüsü

Maraton Çekim Uluslararası Forma Tarihi Mekan 

-Coşkun Aral açıklaması

( İSTANBUL ) Uluslararası fotoğraf organizasyonu "Photo Maraton" İstanbul'da başlıyor İSTANBUL

- Yılın en büyük fotoğraf organizasyonlarından "Photo Maraton" İstanbul'da başlıyor. 1984 yılından bu yana 90'dan fazla ülkede düzenlenen uluslararası fotoğraf etkinliği "Photo Maraton" 14 Kasım 2020 Cumartesi günü İstanbul Sirkeci Garı’nda başlıyor. FOTON Fotoğraf Organizasyonları Derneği organizatörlüğünde gerçekleştirilecek etkinlikte katılımcı fotoğrafçılar aynı tema ve belli bir zaman diliminde çalışma gerçekleştirecek. İstanbul'un tarihi mekanları Sirkeci, Beyazıt, Galata Kulesi ve Taksim'de çekimler gerçekleştirecek fotoğrafçılar, her parkurda yeni temalar üzerinde çalışacak. Her türlü malzeme ile fotoğraf üretilmesine olanak sağlanan PhotoMaraton’da dijital, analog fotoğraf makineleri ve cep telefonları ile çekim yapılabilecek. Etkinlikte fotoğraf ile kardeş formatıyla video da yer alacak. Etkinlik sonunda katılımcılar, çeşitli hediyeler alacak. Photo Maraton kazananlarının çalışmaları, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek sergide de yer alacak. Etkinlik ile ilgili bilgi veren usta fotoğrafçı Coşkun Aral "Bu seneki Photo Maraton etkinliğine herkesi bekliyoruz. Pandemi kurallarına kesin uyulması gerekiyor. Herkese maskeleri dağıtılacak. Önlemlerimizi alacağız. Photo Maraton'un ilk etabı olarak Beyazıt Çınaraltı'na hareket edeceğiz. Onu Galata buluşması takip edecek. En sonunda Taksim meydanında kartlarımızı, filmlerimizi vereceğiz. Analog makine, telefonla çekim, dijital makine ile çekilecek fotoğraflarda tema orada açıklanacak. Her zamanki gibi bir maraton havası içerisinde geçecek" ifadelerini kullandı.
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