Uluslararası Anadolu Ankası-2021 tatbikatı nefes kesti

-Tatbikat alanında Hürkuş'tan detaylar

-Tatbikat alanından detaylar

-F-16 ve Atak'ların atışlarından detaylar

-Genel ve detay



( KONYA )- Yerli ve milli eğitim uçağı Hürkuş’un HYEU modeli ilk kez uçtu KONYA



- Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenli olarak icra edilen Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı’nın, basın günü ayağı tamamlandı. Birden fazla ülkenin katıldığı tatbikatta, TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürkuş’un HYEU modeli de ilk kez uçtu. Uluslararası Anadolu Ankası-2021 tatbikatı Konya’da bulunan 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında uluslararası unsurların katılımı ile icra ediliyor. Tatbikata Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının yanı sıra Azerbaycan, Katar ve KKTC’den askeri birimler katıldı.

Tatbikatla birlikte, müşterek çalışma kabiliyetinin artırılarak göreve hazırlık seviyesinin yükseltilmesi planlanıyor. Tatbikat öncesinde basın mensuplarına, tatbikatta yer alacak hava araçlarının tanıtımı gerçekleştirildi.

Daha sonra Türk Yıldızları ve Solo Türk’ün nefes kesen gösterileri başladı.

İki hava akrobasi ekibi, izleyenleri etkisi altında bıraktı. Daha sonra tatbikatın uygulanma ayağına geçildi. Bu kapsamda Hürkuş HYEU’nun uçuşu ile başlayan tatbikatta, yaralanan bir askerin, daha sonra da bir rehinenin 3 helikopter ile alandan kurtarılması simüle edildi. Ayrıca F-16’ların belirlenen hedefleri nokta atış ile vurma görüntüleri ise nefes kesti. Öte yandan TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlar geliştirilen T-129 ATAK Helikopterleri de belirlenen hedefleri tam 12’den vurdu. Türkiye, Katar, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) katıldığı tatbikatın basın günü ayağında, ülkelerin üst düzey komuta kademe temsilcileri de yer aldı. "Yerli ve milli eğitim uçağı Hürkuş’un HYEU modeli ilk kez uçtu" Konya’da icra edilen tatbikatta, Türk Uzay ve Havacılık Sanayi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen yerli ve milli eğitim uçağı Hürkuş'un yeni varyantı olan Hava Yer Entegrasyon Uçağı (HYEU) ilk kez Konya'da gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası-2021 tatbikatında uçuruldu. Bundan sonra Hürkuş'un HYEU modelinin kuvvet komutanlıklarınca değerlendirilmesi planlanıyor. Jet uçakları, HİK (Havadan Erken İhbar) uçağı, ulaştırma uçakları, İHA (İnsansız Hava Aracı), helikopterler ve personel kurtarma timlerinin katıldığı tatbikatta, harekat ortamında icra edilecek Müşterek Personel Kurtarma usulleri denenerek, geliştirilmesi ve komuta kontrol sürecinin etkinlikle işletilmesi hedefleniyor. Anadolu Ankası-2021 tatbikatına, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 6 adet F-16 uçağı, 1 adet E-7 T uçağı, 1 adet CN-235 uçağı ve 2 adet AS-532 helikopterleri, 3 Personel Kurtarma Timi, 1 adet JTAC (İleri Hava Kontrolörü) Timi ile katıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 1 adet AS-532 ve 2 adet T-129 ATAK Helikopterleri ve 1 Personel Kurtarma Timi ile katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 1 SAT Timi, Jandarma Genel Komutanlığı 1 adet S-70 Helikopteri ve 1 Personel Kurtarma Timi ile Özel Kuvvetler Komutanlığı, 1 adet S-70 Helikopteri ve 1 Özel Kuvvetler Timi ile Azerbaycan 2 adet Mi-17 Helikopteri ve 3 Personel Kurtarma Timi, Katar 2 adet AW-139 Helikopteri, 1 adet C-130 ve 1 adet C- 17 Uçakları, KKTC 1 adet AS-532 Helikopteri ve 1 adet Personel Kurtarma Timi personeli ile katılım sağlıyor. (UTK-

