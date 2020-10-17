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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Ulus'ta meydana gelen yangında 3 ev alevlere teslim oldu

Ulus'ta meydana gelen yangında 3 ev alevlere teslim oldu

yanan evler

Ahşap Ev Trol 

-vatandaşların koşuşturması
-itfaiye ekiplerinin müdahalesi

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’ın Ulus ilçesinde meydana gelen yangında 3 ev alevlere teslim oldu. Edinilen bilgilere göre yangın, Ulus ilçesine bağlı Isırganlı köyünde yaşayan 90 yaşındaki Cumali Küçük’e ait ahşap evde çıktı. Yanan evdeki Cumali Küçük dumanları ve alevleri gören komşuları tarafından evden çıkarılırken büyüyen alevler komşu evlere de sıçradı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangına Bartın Belediyesi, Ulus Belediyesi, Abdipaşa Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü arazözleriyle de müdahale edildi. Vatandaşlar yangın sırasında büyük korku ve panik yaşadı. Uzun süren uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında 2’si kullanılan ve 1’i boş olmak üzere 3 ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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