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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Uludere'de yollar buz pistine döndü, kazalar kaçınılmaz oldu

Uludere'de yollar buz pistine döndü, kazalar kaçınılmaz oldu

Yolların temizlenmesi

Uttu Kar Yağışı Direksiyon 

-Araçların girdiği yerlerden çıkarılması

( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

- Yaklaşık 3 gündür yoğun kar yağışının sürdüğü Şırnak'ta bazı yollar buz tuttu. Şırnak-Uludere arasında sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği araçlar yoldan çıktı. Bölgede 3 gündür devam eden kar yağışından sonra güneş açıp don olunca yollar buz tuttu. Uludere'den Şırnak’a giden sürücüler yolların buzlanmasından dolayı zor anlar yaşadı. Yaklaşık 20,sürücülerinin direksiyon hakimiyetlerini kaybetmesi sonucu kazaya karıştı. Yoldan çıkan ve kaza yapan araçlar Şenoba Belediyesi'nden yardım istedi. Şenoba Belediyesi ekipleri araçları kaydığı yerlerden çıkarıp buzlanan bölgeleri tuzladı. kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.
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