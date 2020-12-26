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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Uludere'de eğitime tam destek

Uludere'de eğitime tam destek

inşaat alanı

İnşaat Alanı Futbol Sahası Allah Kullar Yüz Yüze 

-yapılan binalar
-gelen heyet
-proje tanıtımı
-röportaj
-detaylar

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Uludere ilçesi Hilal beldesinde başlatılan Okullar Bölgesi Projesinde incelemelerde bulundu. Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki Okullar Bölgesi Projesinin çalışmaları devam ediyor. İnşaat alanını gezen Vali Ali Hamza Pehlivan, İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek ve beraberindekiler bölgede incelemelerde bulundu. Burada konuşan Vali Pehlivan, il genelindeki önemli yatırımlardan birinin de İmam Hatip Külliyesi olduğunu söyledi.

Vali Pehlivan, "Epeydir hazırlıkları devam ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığımızın yatırım programına dahil etmiştik. Geçtiğimiz aylarda ihalesi yapıldı. Şimdi çalışmalar başladı.
23 bin metrekare alana kurulu büyük bir kompleks oluyor. 24 derslikli okul ana binası, 150 kişilik kız, 150 kişilik erkek yurtları, futbol sahası, havuzları olacak olan bir külliye. Arkadaşlar az önce projeleri tanıttı. Yaklaşık yüzde 20'lik bir ilerleme var. İnşallah önümüzdeki sezon hizmete açılacaktır. Tabi bu yıl 2020 yılı özellikle pandemiden dolayı dünya genelinde kısıtlamalar getirildi.
Ülkemizde de kısıtlamalar geldi. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu mücadelemiz devam ediyor. Bu bağlamda okullarımızı geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından itibaren kapatmak ve uzaktan eğitime geçmek durumunda kalmıştık, bu devam ediyor. İnşallah bu okul da bittiğinde yüz yüze eğitim ve öğretime devam ederler. Bu tesis yöremize bölgemize çok katkı sağlayacak" dedi.

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