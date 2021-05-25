Uludere’de 44. beceri tasarım atölyesi açıldı

-eserlerin incelenmesi

-resim çizimi

-hediye takdimleri

-röpörtajlar



( ŞIRNAK ) - ŞIRNAK



- Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyündeki ilk ve ortaokulunda resim atölyesi açıldı. Uludere genelindeki okullarda yapılan beceri tasarım atölyelerinin 44.'üncüsü olan resim atölyesi Şırnak Valiliği, Uludere Kaymakamlığı ve milli eğitim müdürlüğünün katkılarıyla yapıldı. 44 atölyenin 12 tanesi resim atölyesi. Atölyenin açılışına Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş katıldı.

İlçe Milli eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, ''Eğitim ortamlarını iyileştirmek, öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenmelerini kalıcı hale getirmek amacıyla salgın sürecinde ilçe genelinde 36 beceri ve tasarım atölyesini kurduk. Şırnak Valiliği ve milli eğitim müdürlüğümüzün katkılarıyla; DİKA projesi kapsamında bunlara ilave 8 atölye daha kuruldu ve bugün itibariyle ilçemizde 44 beceri ve tasarım atölyesi kurulmuş olduk. Bu atölyeler sayesinde öğrencilerimiz yeteneklerinin farkına varıyorlar ve öğretmenlerimizin katkılarıyla yeteneklerini daha da geliştiriyorlar'' dedi.

8. sınıf örencisi resim çizmede yeteneği olan Deniz Mirzaoğlu, köylerindeki ortaokul adına bir resim atölyesi kurulduğunu ve ilçe Kaymakamı Ahmet Solmaz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş ile birlikte açılışını yaptıklarını söyledi.



(AB-AKK-Y)

