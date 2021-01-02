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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Uludağ yeniden beyaz gelinliğini giydi

Uludağ yeniden beyaz gelinliğini giydi

drone görüntüsü

Hava Sıcaklığı Kış Turizmi Yabancı Turist Meteoroloji Kar Yağışı 

-kızak yapan çocuklar
-otel önünde mangal yakanlar
-Yahya Usta röportajı
-pistlerden detaylar
-kar küreme araçlarından detaylar

( BURSA -ÖZEL-DRONE)- Sokağa çıkma kısıtlamasında Uludağ yabancı turistlere kaldı- Beyazla kaplanan çamların güzelliği drone ile havadan görüntülendi BURSA

- Yılbaşına karsız ve sessiz ‘merhaba’ diyen kış turizminin gözde mekanı Uludağ, dün yaşanan kar yağışının ardından yeniden beyaz gelinliğini giydi. Uludağ’da alınan kısıtlama tedbirleri kapsamında karın tadını turistler çıkardı. Beyaza boyanan Uludağ'daki çamların güzelliği drone ile havadan görüntülendi Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında, 2021 yılına Türkiye sessiz sedasız girdi. Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da da uzun yıllar sonra karsız ve sessiz yeni yılı karşılarken, 2021’in ilk hafta sonunda kar yağışı etkili oldu. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sadece turistler karın keyfini çıkartırken, pistleri ise boş kaldı. Uludağ’daki oteller ise tedbirlere riayet ederek misafirlerini ağırladı. yağışı ile birlikte önümüzdeki günlerde rezervasyonlarda artış olması beklenirken, Uludağ’da hava sıcaklığı hafta sonu 3 ile -7 derece arasında olması bekleniyor. Zaman zaman kar yağışı etkili olsa da hafta başından itibaren karın daha fazla yağması bekleniyor. Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, otellerin salgına rağmen yatırımlarını sürdürdüğünü ifade etti.
Bu yıl Uludağ’a kar yağmamasından kaynaklı sezonun geç açıldığını vurgulayan Usta, “Erzurum, Kars’ta 1 Aralık itibari ile sezon açıldı. Bu yıl salgının etkisi ve karın geç yağması Uludağ’ı olumsuz etkilese de tatilciler Uludağ’a gelmeye devam ediyor. Burada otellerin yüzde 80’i açıldı diyebiliriz. Uludağ kar konusunda sürprizler yapan bir dağdır. Yani meteorolojik verilere göre gitmeyebilir. Şu an biraz daha kar yağsa kayak yapma seviyesine gelecektir. Hafta sonu Uludağ’da tatilciler otellerde vakitlerini geçiriyor. Ben önümüzdeki günlerde daha iyi olacağını düşünüyorum. Uludağ’ın eksiklerinden bir tanesi de suni kar makinesinin olmamasıdır. Umarım daha iyi yatırımlarla Uludağ daha iyi yerlere gelir” diye konuştu.
Uludağ’da turist çocukların kayak yapması görüntülenirken, ormanın beyazla buluşması da havadan drone ile kaydedildi. Kar küreme araçları da gün boyu mesai yaparak, yolların kapanmaması için gayret sarf etti.
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