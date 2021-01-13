Uludağ sonunda 'beyaz gelinliğini ' giydi

-Karlı orman ve yollardan detaylar

-Uludağ oteller bölgesi detay



( BURSA )- Uludağ'da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı BURSA



- Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ kayak yapabilecek düzeyde kar kalınlığını bu sezon ilk kez ulaştı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Karla kapanan yollar ise karayollarına ait iş makineleri ile açılmaya çalışılıyor. Kış turizminin en önemli mekanlarından biri olan Uludağ'da dün akşam saatlerinde kar ve tipi etkili oldu. Gece boyu yağan kar yağışı gündüz de devam ederken kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Zirvede yoğun sis etkili olurken görüş mesafesi 10 metreye kadar indi. Karayollarına bağlı ekipler ise, Uludağ'da karla birlikte kapanan yolları açma çalışmasına aralıksız olarak devam ederken, Jandarma ekipleri ise yoğun sisin olduğu Uludağ'da tedbirlerini üst seviyeye çıkardı. Öte yandan kar ve buzlanma sebebiyle jandarma ekipleri Milli Park gişelerinden itibaren araçların zincirsiz çıkışına izin vermiyor. 2020-2021 sezonunda Uludağ'da ilk kez kar kalınlığı pistlerde kayak yapılabilecek düzeye geldi. Otellerin giriş çıkışları karla kaplanırken, beyaz zirvede tüm otellerin birkaç gün içerisinde tamamıyla açılması bekleniyor. Uludağ'da kamu ve özel sektöre ait 8 bin civarında yatak kapasitesi bulunuyor. (HG-İHS)



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