Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Uludağ’ın zirvesi yine tıklım tıklım

Uludağ’ın zirvesi yine tıklım tıklım

KAYAK YAPANLAR

Hafta Sonu Buz Pateni Kar Motosikleti Yerli Turist Teleferik Hattı 

-FARKLI AÇILANDAN DETAYLAR
-ÇOCUĞU İLE KAYANLAR
-YENİ ÖĞRENENLER
-VATANDAŞLAR İLE RÖPORTAJ

( BURSA -ÖZEL)- Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen tatilciler Uludağ’a akın etti- Uludağ’da konaklayan yerli turistler Uludağ’a hayran kaldı BURSA

- Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ, hafta sonunu değerlendirmek isteyen yerli turistlerle doldu. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında evde kalmak istemeyen yerli turistler, kızak yaparak hem havanın, hem de eğlencenin keyfine vardı. Kar yağışı ile birlikte sezona hızlı bir başlangıç yapan Uludağ’ın zirvesi, hafta sonunu evde geçirmek istemeyen yerli turistlerin akınına uğradı. Uludağ'da 17 otel 6 bine yakın yatak kapasitesiyle hizmet verirken, 20 kayak pistiyle snowboard, bigfoot, buz pateni ve kar motosikleti imkanı da sağlıyor. İstanbulluların 2,5 saatte, İzmirlilerin 4,5 saatte, Ankaralıların ise 5 saatte ulaştığı Uludağ’a ayrıca Bursa şehir merkezinden 9 kilometrelik teleferik hattı ile kolay ulaşım sağlanıyor. Ulaşımın bu kadar kolay olduğu Uludağ rağbet görüyor. Zirve, hafta sonunu evde geçirmek istemeyenler tarafından tercih edilen merkezlerden biri. 2 bin 543 metre rakımıyla Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktasında yer alan Uludağ, havası ve güzelliğiyle gelenleri kendine hayran bırakıyor. Bursa’ya Ankara, İstanbul ve hatta Gaziantep gibi daha uzak vilayetlerden gelen tatilciler, “Hafta sonunu burada geçirmek için geldik. Sosyal mesafeye uyarak eğlenmeye çalışıyoruz. Daha önce de geliyorduk. Sömestr tatilinin bitmesiyle kalabalığın azalmasını bekliyorduk. Ancak yine kalabalık devam ediyor. Harika bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ederim” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement