Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Uludağ’ı çelik telle kaplıyorlar

Uludağ’ı çelik telle kaplıyorlar

drone görüntüleri

Ayetler Kayalı Dağcı Grubu Şili Aktüel 

-Çalışmaların aktüel görüntüleri
-Röportajlar
-detaylar

( BURSA -ÖZEL-DRONE)- Uludağ'ın yamaçlarından kopan kayaların evlerinin üzerine düşmesinden şikayet eden mahallenin imdadına Osmangazi Belediyesi yetişti- 10 kişilik dağcı ekibi iplerle sarktıkları uçurumda kayaları çelik tellerle kaplayıp aşağıya düşmesine engel oluyor- 250 kiloluk 50 metrelik çelik tel rulolarını iple uçurumdan indiren dağcılar ölüme adeta meydan okuyor BURSA

- Uludağ’ın yamaçlarından kopan kayaların evlerinin üzerine düşmesinden ve insanlara zarar vermesinden şikayet eden mahallenin imdadına Osmangazi Belediyesi yetişti. Belediyenin talebiyle çalışan 10 kişilik dağcı ekibi iplerle sarktıkları uçurumda kayaları çelik tellerle kaplayıp aşağıya düşmesine engel oluyor. 250 kiloluk 50 metrelik çelik tel rulolarını iple uçurumdan indiren dağcılar ölüme adeta meydan okuyor.Uludağ’ın eteklerine kurulu Alacahırka ve Abdal Murad Mahallerinde ikamet eden çok sayıda vatandaş, Uludağ’dan kopup evlerinin üzerlerine düşen kayalar yüzünden bir süredir mağduriyet yaşıyordu. Zaman zaman yaralanma olaylarının yaşandığı mahalledeki vatandaşların şikayetlerine kayıtsız kalmayan Osmangazi Belediyesi kayaların yuvarlandığı bölgeyi çelik tellerle kaplamak için çalışma başlattı.Belediyenin ihale ettiği işi alan firma çalışanı 10 kişilik dağcı grubu 250 kilo ağırlığında 50 metre genişlikte 4 metre boyunda çelik tel ruloları uçurumdan aşağıya iple sarkıtıp istasyonlar kurarak kayalara sarıyor. Dağcı gurubun ölüme meydan okuduğu çalışmanın drone ile havadan görüntüsü de arazinin ne kadar çetin olduğunu gözler önüne seriyor.10 bin metrekarelik kayalık alanda tedbir aldıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Altıgen çelik telle bu bölgeyi kaplıyoruz. Herhangi bir harekette taşların buradan kopması halinde bu tel kayaları engelleyip aşağıya vatandaşların evlerine gitmesine engel olacak. Dağ yamaçlarında yapılan bu çalışmayı dağcılar yapıyor. Herkesin yapabileceği bir iş değil. Bizler çelik tellerle bu bölgeyi sağlamlaştırıp kayaların aşağıya inmesini engelliyoruz" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı